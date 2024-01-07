餐館老闆兒 剪刀殺女子

【本報綜合報道】湖南省懷化市一名女子上周二在街上與人口角，遭一名男子持剪刀殺死。案發地附近商戶透露，行兇男子是當地一間餐館老闆的兒子，案發後被警方控制。當地相關部門和轄區派出所表示，遇害女子為現場附近醫院的住院病人。

案發現場畫面顯示，女子躺在地上，有人替其進行心肺復甦，現場不遠處停泊一輛救護車。內地傳媒上周五報道，現場為懷化市第二人民醫院附近，在醫院後門一間超市門外。現場另一商戶引述目擊者稱，涉事男子年約30歲，遇害女子年約50歲，據說二人起初口角，後來男子持剪刀追趕女子，在超市門外向她捅3刀。案發後男子沒有逃跑，警方很快趕到現場。

女死者為住院病人 懷化市相關部門指，女死者是懷化市第二人民醫院的住院病人，外出時不知甚麼原因與疑兇發生口角並遭刺死。由於女子心臟部位被刺，救護員到場替其急救無效。疑兇疑似有精神障礙，據指案發時其母也在場，但無法制止他行兇。懷化市鶴城公安分局城東派出所工作人員表示，案件正在處理中，後續或將發布情況通報。