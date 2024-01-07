安全生產治本攻堅 3年行動展開

【本報綜合報道】全國應急管理工作會議上周三至上周四在北京召開，應急管理部宣布今年起全面開展安全生產治本攻堅3年行動，聚焦當前制約安全生產的深層次矛盾問題，着力企業主要負責人安全教育培訓、重大事故隱患判定標準體系完善及相關隱患動態清零、從業人員安全素質提升、精準執法和幫扶等，實現本質安全水平大提升。

會上強調安全生產要強治本、見實效，全力防範重點領域重大風險，礦山方面要全面排查，開展隱蔽致災因素普查和重大災害超前治理；危化品方面要制訂化工企業異常工況安全處置準則，深入推進化工園區安全整治提升；消防方面要對重點單位和人員密集場所開展「拉網式」排查，防止漏管失控；工貿方面要突出高風險領域、高風險場所、高風險作業，深入開展排查整治。

防災救災要強能力健機制 會上亦提出，防災減災救災要強能力、健機制，實施好自然災害應急能力提升工程，支持基層實施一批物資儲備、實戰實訓、戰勤保障等基礎設施改造升級項目。另要健全防災減災救災機制，防汛抗旱要強化預警和應急響應聯動，抗震救災要推動實施地震易發區房屋設施加固工程，森林草原防滅火要加強監測預警新技術、新裝備、新系統應用，救災救助要完善救災物資儲備和快速調撥機制，綜合減災要健全自然災害風險普查評估常態化機制。