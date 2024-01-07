3‧1實施快遞新規 綠色低碳成趨勢

包括禁止拋扔或踩踏快件 內地網購成風，加快速遞市場發展。內媒前天報道，交通運輸部去年12月發布經修訂《快遞市場管理辦法》（下稱《辦法》），主要內容包括建立綠色低碳發展制度導向，以及加強保護消費者使用速遞服務權益等，規定速遞企業人員不得拋扔及踩踏快件，由本年3月1日起正式施行。

在修訂《辦法》過程中，相關部門早前徵求有關部委、行業組織及業內企業意見，最終形成《快遞市場管理辦法（修訂草案）》，直至去年12月8日經交通運輸部部務會議通過。經修訂《辦法》共有9章57條，內容包含明確促進速遞發展保障措施，改善速遞市場秩序規制方式，體現速遞安全發展制度要求，以及完善速遞行業治理制度手段等。

推智能收投設施 減量包裝 《辦法》在與發展保障及綠色低碳發展有關章節提到，郵政管理部門會同有關部門支持、引導經營速遞業務企業在城鄉設置快件收投服務場所及智能收投設施，同時引導用戶使用綠色包裝及減量包裝，鼓勵經營速遞業務企業展開綠色設計、選擇綠色材料、實施綠色運輸、使用綠色能源。

收件人有權當面驗收快件 在市場秩序及快遞服務章節，《辦法》重申速遞企業不得以任何方式委託未取得速遞業務經營許可企業經營速遞業務。值得留意的是，第26條提到速遞企業應當建立服務質量管理制度及業務操作規範，保障服務質量，並符合保障快件安全，防止快件丟失、損毀、內件短少，不得拋扔、踩踏快件等要求；除因不可抗力因素外，按照約定在承諾時限內將快件投遞到收件地址、收件人；向用戶提供快件寄遞跟蹤查詢服務，不得將快件進行不合理繞行，不得隱瞞、虛構寄遞流程訊息，保證用戶知悉其使用速遞服務真實情況等。

另第27條亦列明，速遞企業投遞快件，應當告知收件人有權當面驗收快件，查看內件物品與速遞運單記載是否一致。若速遞包裝出現明顯破損或內件物品為易碎品時，應當告知收件人可查看內件物品或拒收快件。同時，第29條亦規定速遞企業處理無着（無法退回）快件時，不得非法扣留應當予以沒收或銷毀物品。

最後，《辦法》在安全發展、監督管理及法律責任章節提及，速遞企業應當建立健全安全生產責任制，加強從業人員安全生產教育及培訓等，郵政管理部門可依法採取風險提示、約談告誡、公示公告等方式指導及督促速遞企業合法合規經營，以及違規處罰內容。本報綜合報道