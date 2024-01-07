廣東人大前副主任 涉受賄開除黨籍

【本報綜合報道】中紀委昨日通報，廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳繼興涉嫌受賄和以權謀私，被開除黨籍。廣東省人民檢察院公布，檢方指控廣東省梅州市政協前黨組書記、主席陳建青（正廳級）涉嫌貪污罪和受賄罪，近日由中山市人民檢察院向中山市中級人民法院提起公訴。

陳繼興涉嫌長期政商勾結，大搞利益交換，對抗組織審查；長期違規接受宴請和打高爾夫球活動安排；不依規定報告個人相關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規選拔任用幹部。他又涉嫌利用職權或職務上的影響為親屬經營活動牟取利益；家風不正，對家人失管失教，大肆斂財；利用職務便利為他人在專案開發、貸款核准等方面謀利，並非法收受巨額財物，退休後仍不知止。資料顯示，69歲的陳繼興是廣東增城人，2018年卸任省人大常委會副主任後退休，去年7月受查。