大陸氣球連日越海峽中線 台指影響民航

【本報綜合報道】本月13日是台灣總統選舉投票日，台灣國防部上周六表示，今年以來每天都偵獲中國大陸空飄氣球逾越海峽中線，此舉是置兩岸及國際航空乘客安全於不顧，台方譴責並呼籲陸方立即停止。當局同日公布過去一天偵獲解放軍13架次飛機及5艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，並再有中國大陸空飄氣球越過中線。

氣球被指用作認知作戰 台灣國防部表示，經彙整近期中國大陸氣球飄移路徑，已經對多條國際航道安全造成嚴重威脅，台軍除了嚴密掌握相關動態外，亦第一時間通報民航單位適切應處。經分析研判，中國大陸空飄氣球主要在灰色地帶飛行，企圖運用認知作戰，影響台灣民心士氣，台軍部隊依早期預警，完成反偵搜之隱、掩蔽部署。

另外，自上周五上午6時至翌日上午6時，台軍偵獲在周邊活動的中國大陸軍機中，其中一架次進入台灣西南部空域；台軍運用任務艦機及陸基導彈系統嚴密監控與應處。上周五中午12時04分及下午1時05分，台軍分別在新竹西北方約33海里及西方約51海里偵獲空飄氣球各一個，高度分別為約1.7萬尺及2.4萬尺，續向東北飄行，並先後同日中午12時57分及下午3時37分消失。