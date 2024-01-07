航空愛好者收集數據 易洩軍事機密犯法

境外機構免費器材利誘 國安提警告 國家安全機關早前發現，多個境外機構以免費提供設備及共享航空訊息為誘餌，透過網上社交平台招募一批境內航空愛好者，並跨境郵寄設備，之後指揮眾人非法採集境內飛行器飛行數據，以及向境外秘密傳輸。國家安全部昨天在微信公眾號發文呼籲，一眾航空愛好者切勿變成「竊密志願者」。

國安部提到，涉事境外機構長期關注微博、貼吧、論壇、QQ群及視訊網站等網上平台，再伺機尋找帳號活躍航空愛好者，之後通過電郵及短訊等方式發布針對性招募廣告。在廣告中，該些境外機構往往會利用航空愛好者熱愛及好奇展開精準招募。

當成功招募目標，境外機構就會通過國際快遞，向「志願者」寄送大小接近普通智能手機便攜式信號接收設備，並遠程指導投放在境內航空樞紐附近，藉此自動收集周邊一定範圍內飛機型號、高度、經度、緯度、速度及航向等訊息，最終就會即時傳送境外機構指定伺服器。

300部設備 可監測全國飛行數據 經調查，國家安全機關發現上述境外機構已在渤海、東海及南海周邊省份投放大量設備，除了竊取民用航空數據，也有可能獲得軍用航空器等敏感數據訊息。相關設備經鑑定證實性能強大，可支援遠程在線編程，亦可根據需要定製個性化功能。

此外，相關儀器內置全球定位系統（GPS）晶片，可定位指定飛行器，並通過加密傳輸方式，將採集得來數據推送至境外伺服器，估計每部設備每天可向境外發送約1,000架次飛機飛行數據，以及約13萬條位置數據。

若按照設備能夠覆蓋半徑300至400公里推算，境外機構只需投放約300部設備，即可監測全國空域飛機飛行數據。針對上述非法竊取中方敏感數據行為，國家安全機關已會同有關部門在全國範圍內展開專項打擊行動，及時查獲數百套已在境內投放設備，依法處罰有關人員。

國安部最後提到，根據《中華人民共和國反間諜法》規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關係國家安全和利益的數據，屬於間諜行為。《中華人民共和國數據安全法》也規定，任何組織、個人收集數據，應當採取合法、正當的方式，不得竊取或者以其他非法方式獲取數據。■■■本報綜合報道