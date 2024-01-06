美促北約再擴張 更顯風險與弱點

美政府計劃引領北約大張旗鼓，擴展到全世界，要保持是世界「和平、團結及民主」的倡導者，但問題是北約自1949年成立以來，就不斷擴展，為何世界見不到和平，反而迎來愈來愈多及更大規模的戰爭？北約就正正愈來愈插手其中，包括波斯尼亞及科索沃、伊拉克、阿富汗、利比亞及敍利亞等，到如今的俄烏戰爭及巴以衝突。更且，北約更是愈來愈少「團結」，其所干預的地區如伊拉克、利比亞及敍利亞，更未見真正的「和平」！

這使不少軍政專家開始探索分析這一切是否基於北約存在種種「弱點」？北約如今有31個成員國及40個「友善」國家，本來北約的宗旨是防衞性結盟，一個成員國受敵國攻擊就一起合力抵禦，惟荒誕的是，歷史上是北約不斷干預其他國家，只有911襲擊才首次因美國受襲而共同引用聯防條款，但是甚麼國家襲擊美國？那只是恐怖分子，而美政府就選擇入侵阿富汗。北約像是一直在違背成立的宗旨。

成員增多反削薄能力 北約成立以來不斷擴充成員國，甚至不惜在蘇聯解體後違背承諾向東擴張，步步進逼威脅俄羅斯，但這擴張其實是增加了防衞的風險，而又沒有相應適當及充足的軍事部署，例如美國軍隊在新世紀一直提升反恐小規模戰爭的能力；英國就自19世紀初應付拿破崙以來至今，軍隊在和平時期處於最小規模；德國的軍事開支一直在GDP的2%以下，以促進經濟增長及「高和平」消費。到俄烏戰爭爆發，北約才發現名義上成員多了，其總體能力倒反向削薄了，致供烏武器及彈藥都捉襟見肘。

此外，各成員國對受攻擊的成員國或友善國的支援是自願性的，結果如匈牙利、捷克及波蘭等國決定不援烏，更容易驅使大家如今放手不管的傾向。

最後，2023年北約軍事開支逾1.3萬億美元，美國佔8千多億美元，至去年9月美國提供了超過460億美元軍備予烏克蘭，歐洲不足其一半。這反使歐洲國家擔心武器生產及國防實力虛弱至無法抗俄，而美國影響過大至牽歐洲鼻子走，更在售武方面大賺歐洲錢。如今，美政府還想引導北約往亞太擴張，歐洲的考慮是：它是否更需要中國繼續做最大的商貿夥伴，還是幫美政府對付其頭號敵人？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻