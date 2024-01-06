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美漢每周買彩票贏117萬
美國馬里蘭州一名幸運男子每周都會花30美元（約234港元）買一張刮刮樂彩票。他幾年前曾贏得10萬美元（約78萬港元），其後依然堅持購買刮刮樂彩票，結果至近日再次中獎，贏得5萬美元（約39萬港元）獎金。談及未來計劃時，他表示會把獎金用來還款並和家人分享。
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