有營素食沙律 滿足男性太空人

【本報綜合報道】與地球上的人類相比，太空人會消耗更多能量，因此需要額外微量營養素。澳洲阿德萊德大學的研究人員利用新鮮食材設計一款素食沙律，既能滿足男性太空人的營養需求，又適合在太空中種植。相關研究近日在美國化學學會的《食品科學與技術》（《ACS Food Science & Technology》）上發表。

大豆大麥花生適合太空種植

研究人員使用一種名為線性規劃的方法評估新鮮成分的組合，藉此確定不同食物的組合可以在多大程度上滿足男性太空人的日常營養需求，同時最大限度地減少種植食物所需的水。在各種方案中，他們發現由大豆、罌粟籽、大麥、羽衣甘藍、花生等組成的素食能最有效地平衡最大營養和最小農業投入。雖然這種組合不能完全提供太空人所需的所有微量營養素，但可以在補充劑中添加那些缺少的微量營養素。