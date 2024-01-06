人類聞啼聲 能分辨家雞情緒

【本報綜合報道】由澳洲昆士蘭大學領導的一項研究發現，人類可以通過家雞的叫聲分辨出家雞情緒，進一步證明人類有能力感知不同物種叫聲的情緒背景。相關研究近日已在《皇家學會開放科學》期刊上發表。

研究人員使用過去實驗中雞在各種不同場景下的叫聲錄音，其中兩種叫聲是在期待獎勵時發出，另外兩種叫聲則是在沒有獎勵的情況下發出，藉此判斷人類是否能分辨雞的叫聲是在何種情況下發出，以及不同的人口統計學特徵和養雞經驗水平是否會影響正確識別能力，結果發現69%的參與者都能正確辨別雞的聲音是否興奮。

研究結果或可用於AI檢測 昆士蘭大學獸醫學院教授亨寧（Joerg Henning）表示，今次研究意義重大，相信參與養雞的人即使沒有經驗，也能識別雞的情緒狀態，希望在未來的研究中，確定預測人類如何評估雞叫聲喚醒程度的特定聲學線索，相關結果有可能被用於基於人工智能的檢測系統，監測雞的叫聲，未來或可藉此加強對家雞的管理，改善家雞的福利，同時幫助消費者做出更明智的購買決定。

亨 寧