寵物犬吞鈔排出找回 夫婦3萬元險全化灰

美國賓夕凡尼亞州一對夫婦日前將剛領完的4,000美元（約3.1萬港元）現金放在自家廚房，詎料轉眼間被寵物狗吞下。兩人於是被迫從愛犬的排泄物中尋找一部分鈔票，再將其洗淨及重新拼湊，最終成功找回3,550美元（約2.8萬港元）。

卡麗（Carrie Law）和丈夫克萊頓‧勞（Clayton Law）養了一隻7歲寵物狗塞西爾（Cecil），兩人事發當日把裝滿50美元和100美元（約390和780港元）鈔票的密封信封放在枱上，期間克萊頓‧勞突然大喊：「塞西爾吃了4,000美元。」卡麗最初以為聽錯，但當目睹現場一片狼藉時，才發現為時已晚。

成功洗淨拼湊2.8萬元 驚慌失措的兩人其後急忙給獸醫與銀行打電話求救，獸醫稱塞西爾應該很快會將這些鈔票排出，銀行則表示會回收正面及背面有完整序號的鈔票。兩人於是先從地板上收集塞西爾吃剩的鈔票，並成功拼湊出約1,500美元（約1.2萬港元），再等待塞西爾排便後，從糞便中尋找紙碎。經過兩天的努力，又拼湊出約1,800美元（約1.4萬港元）。

談及是次經歷時，卡麗形容自己的驚訝大於憤怒，因為塞西爾是一隻很乖的狗，以前從未做過任何壞事，甚至都不會偷吃食物。她又笑稱：「我從來沒有想過以後可以告訴他人自己有『洗錢』經歷，但顯然凡事都有第一次。」本報綜合報道