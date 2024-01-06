不滿判囚 美漢庭上毆女法官

【本報綜合報道】美國內華達州拉斯維加斯一名女法官周三審訊期間，庭上一名男被告不滿被判囚入獄，縱身一躍飛撲法官席上施襲，導致女法官輕傷。施襲者其後由眾人合力制服，加控毆打受保護人士等多項重罪。

事發當地時間周三上午11時，30歲男子雷登（Deobra Delone Redden）在拉斯維加斯地區司法中心出庭。他向克拉克縣地區法官霍爾瑟斯（Mary Kay Holthus）求情，指自己不是叛逆不道的人，希望免卻牢獄之災。當霍爾瑟斯表明會把雷登送入監獄，法警準備鎖上手銬時，雷登隨即大喊大叫並躍過辯護席，衝上法官席撲倒霍爾瑟斯把她撞向牆上。多名法庭職員合力把雷登按在地上，霍爾瑟斯傷勢輕微毋須送院，一名法警額頭受傷流血及肩膀脫骹送院。雷登被捕並扣押在克拉克縣拘留中心。