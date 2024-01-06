艾州學生槍擊校園 1死5傷

【本報綜合報道】美國艾奧瓦州佩里市周四早上發生校園槍擊案，該州刑事調查局副局長莫特韋特（Mitch Mortvedt）證實，一名該校的小學6年級學生被殺，另有5人受傷，包括4名學生及一名學校管理人員。來自教師和家長的消息指出，被槍傷的包括校長馬爾伯格（Dan Marburger）；槍手已經在犯案後自殺身亡。

現場發現土彈 槍手自殺亡 莫特韋特表示，槍手是該校的17歲高中學生巴特勒（Dylan Butler），他似乎是單獨行動，犯案時配備一把霰彈槍及一把小口徑手槍；警方還在現場發現一個土製炸彈，莫特維特形容它結構「簡陋」，警方會繼續調查犯案的動機。

當日是該學校寒假完結後第一天復課，案發時尚未開始上課。有學生憶述，事發時看見校內有很多學生在跑，他還以為是惡作劇，但朋友告知有人開槍，他感到害怕。另有學生表示，在學校傳出槍聲後就聽從老師指示逃生，並跑到足球場，期間仍然聽到槍聲；另有家長說，子女在電話短訊中表示在聽到槍聲後藏身課室。