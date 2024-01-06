拆除日航撞毀客機突起火 消防撲熄

【本報綜合報道】日本東京羽田機場周二發生兩機相撞事故，當地傳媒昨日報道，空中管制員稱當時指示日本海上保安廳定翼機在跑道前停下後，但因要處理其他飛機，所以未意識到該機進入跑道，最終被降落的日本航空公司客機撞上。涉事客機被燒毀，殘骸昨日移離跑道及拆除時起火及冒出黑煙，消防射水撲熄，無人受傷。

爭取明日完成移走殘骸 報道指出，日本運輸安全委員會正在調查事發詳情，周四已經向客機3名飛行員和兩名機艙服務員查問，昨日將查問另外7名機艙服務員。日本國土交通省相關人士透露，空中管制員沒有注意到定翼機進入跑道，公布的通訊紀錄也沒有任何通報雙方飛機異常的紀錄。事故造成定翼機上5人死亡，美國將協助日本分析飛機黑盒。

警方表示，爭取昨日完成現場搜證並當天撤離現場。日本航空表示，昨早上8時半左右開始撤走涉事客機的工作，預計需時數天，爭取明日完成。事故對羽田機場運作的影響持續，預料直至事發跑道重開為止，昨日再有至少200班航班取消。

工作人員昨日上午開動挖土機拆除客機殘骸，用車運走碎片，但拆除機翼時疑似切割產生的火花導致再次起火，殘骸冒出黑煙，消防部門立即出動消防車前往滅火。