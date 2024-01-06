殺女友判囚15年 刀鋒跑手獲假釋

服刑僅逾一半 南非各界批評 南非「刀鋒跑手」比托利斯（Oscar Pistorius）2015年被裁定早年謀殺女友罪成，被判監禁15年。他早前已獲准假釋，直至昨天離開監獄，須繼續遵守監督。面對多個組織質疑上述決定，當地懲教署強調沒有給予比托利斯任何特殊待遇。

懲教署發言人昨天證實，37歲的比托利斯去年11月已獲批假釋，現已離開監獄回家。當談及比托利斯為何能夠如此快速重獲自由時，發言人解釋「刀鋒跑手」早年被判監禁15年，現已服刑超過一半刑期，因此符合獲得假釋資格。

根據規定，比托利斯獲得假釋後可與家人同住，須留在首都比勒陀利亞，同時須參與更生計劃，亦不可飲酒或服食任何違禁物質，直至2029年實際刑期屆滿為止。

當地懲教署指合規 續受監管至刑滿 由去年開始，比托利斯一直申請假釋，曾被假釋委員會拒絕，直至上訴至憲法法院獲批。當地多個關注團體批評，比托利斯謀殺罪成，理應在監獄完成整個刑期，質疑該名前殘疾運動員太快重獲自由。

然而，懲教署強調，比托利斯高調公眾形象不會帶來任何好處。署方同時禁止比托利斯接受記者訪問，理由是囚犯及假釋犯不應對外炫耀。

案情指，2013年情人節黎明時分，比托利斯在比勒陀利亞向家中已鎖門浴室開槍，殺死模特兒女友斯廷坎普（Reeva Steenkamp）。他事後辯稱，自己誤以為浴室中人是入侵者，一度獲判誤殺罪名成立，隨後被判處謀殺罪名成立。

比托利斯兩條小腿天生沒有腓骨，不足一歲接受截肢手術。他17歲時代表南非，在2004年雅典殘奧田徑比賽中奪得200米（T44級）金牌，之後再在2008年北京殘奧及2012年倫敦殘奧奪金，是南非國寶級殘疾運動員。本報綜合報道