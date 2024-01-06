以防長晤美使稱外交應對真主黨時間少

加蘭特

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局副主席阿魯里周二在黎巴嫩首都貝魯特死於無人機空襲，哈馬斯指控是以色列所為，以色列和黎巴嫩的關係更趨繃緊。以色列國防部長加蘭特周四向來訪的美國特使霍克斯坦表示，透過外交方案使黎巴嫩南部真主黨的部隊，從接壤以色列邊境撤走的時間，已經所剩無幾。

去年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，接壤黎巴嫩的以色列北部地區有8萬多名居民因襲擊事件而撤走。加蘭特對霍克斯坦說，若透過外交方法解決，就只有一個可能的結果，就是以色列北部地區出現新的安全形勢轉好，令該國公民安全返回。惟他形容，以色列處於十字路口，透過外交方法解決的時機短暫，以方不會容忍「伊朗代理人」真主黨所構成的威脅。

真主黨部隊傳後撤3公里 以色列總理內塔尼亞胡也與霍克斯坦會面，他表示決心在接壤黎巴嫩的邊境地區，實現根本性的變革，確保以色列公民的安全、恢復北部地區的和平，強調這目標仍然是首要任務，並強烈傾向透過外交渠道達成，但對「其他方法」保持開放態度。

與此同時，有報道稱真主黨已經把部隊從以色列邊境後撤兩公里至3公里，屬於「戰術性撤軍」，也是向以色列和美國發出信號，表明真主黨希望避免全面戰爭。阿魯里周四舉殯，貝魯特有數千人出席葬禮。哈馬斯領袖哈尼亞發表講話，指阿魯里被殺證明以色列的血腥心態。