元首級淫媒案文件公開 英律師促重查安德魯

【本報綜合報道】美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦數百頁法庭文件周三公開，涉及英國安德魯王子在內的187位名人。安德魯王子被指觸摸一名女子胸部，又與未成年少女性交。英國傳媒周四報道，有律師要求警方重啟針對安德魯王子的調查。

涉與未成年少女性交

文件顯示，受害人舍貝里（Johanna Sjoberg）聲稱2001年就讀大學期間為愛潑斯坦工作，在紐約曼哈頓的愛潑斯坦大宅遭安德魯王子胸襲。有受害者指控，愛潑斯坦指示未成年的她滿足安德魯王子任何要求，事後匯報詳情。受害人又曾經在倫敦、紐約、美屬維爾京群島，與安德魯王子先後3次性交，經歷與另一受害人羅伯茨類似，她曾經2001年與安德魯王子3次性交，當時她17歲至18歲。美屬維爾京群島的合法性交年齡為18歲，英國是16歲，紐約是17歲。