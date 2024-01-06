伊朗大爆炸釀84死 IS認施襲

美軍擊殺親伊朗民兵指揮官

今次是伊朗自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的恐襲事件，IS在聲明宣稱，兩名自殺式炸彈襲擊者在什葉派回教徒聚集在蘇萊曼尼的墳墓附近悼念時，引爆身上的炸彈背心。IS的描述與伊朗傳媒和官員的說法不同。伊朗內政部長瓦希迪表示，兩次爆炸在短時間內連環發生，第二次爆炸時，人們趕到救助傷者，因而導致更多人傷亡。伊朗傳媒指出，第一次爆炸由汽車行李箱內的炸彈引起，並且似乎是遙控引爆。