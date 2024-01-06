伊朗大爆炸釀84死 IS認施襲
【本報綜合報道】伊朗東南部城市克爾曼周三紀念革命衞隊軍頭蘇萊曼尼遇刺身亡4周年活動上，發生連環爆炸恐襲，造成84人死亡及284人受傷，極端回教組織伊斯蘭國（IS）周四承認責任。伊朗周四定為全國哀悼日，總統萊希取消土耳其之行。
美軍擊殺親伊朗民兵指揮官
今次是伊朗自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的恐襲事件，IS在聲明宣稱，兩名自殺式炸彈襲擊者在什葉派回教徒聚集在蘇萊曼尼的墳墓附近悼念時，引爆身上的炸彈背心。IS的描述與伊朗傳媒和官員的說法不同。伊朗內政部長瓦希迪表示，兩次爆炸在短時間內連環發生，第二次爆炸時，人們趕到救助傷者，因而導致更多人傷亡。伊朗傳媒指出，第一次爆炸由汽車行李箱內的炸彈引起，並且似乎是遙控引爆。
另一方面，親伊朗的伊拉克民兵組織人民動員位於巴格達的後勤支援總部，周四遭無人機空襲並擊中一輛汽車，至少造成4人死亡及7人受傷，死者包括該組織一名指揮官及其副手。美國官員後來承認這次襲擊是美軍所為，報復駐區內的美軍受襲。
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