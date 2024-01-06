也門叛軍 紅海引爆無人艇

無視最後通牒 圖襲美艦商船 以美國為首的13個國家周三向也門叛軍青年運動發出最後通牒，要求立即停止攻擊通航紅海地區商船，被指是採取軍事打擊前的最終警告。雖然美國一艘航空母艦駛入紅海巡航，但威懾再次失效，青年運動周四凌晨罕有派出裝載炸藥的無人艇，直奔紅海國際航運通道施襲，在美軍艦艇及商船數公里附近引爆。

美國海軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）周四就紅海護航任務「繁榮守護者行動」，連線國防部五角大樓舉行電話會議。他首先介紹行動去年12月18日啟動以來的成果，宣稱至今有大約1,500艘商船安全過航紅海，形容行動產生正面影響；又指出這個紅海護航聯盟已經增至22個國家參與，希臘及丹麥宣布願意派遣軍艦實地護航。此外，美國、英國、法國合共派出5艘軍艦，持續在紅海南部海域巡航。

首次使用自殺艇 未造成傷亡 庫珀同時介紹紅海安全形勢，表示去年11月18日以來，總共發生25宗針對亞丁灣及紅海南部海域商船的攻擊，最新一宗周四凌晨發生，涉及青年運動一艘自殺式無人艇在國際航運通道引爆，沒有船艦受損或人員傷亡。他指出，這是青年運動過去數個月攻擊紅海地區商船以來，首次使用自殺式無人艇，情況引起關注。青年運動過去在也門內戰對抗沙特阿拉伯聯軍時，已經使用這款武器對船艦發動自殺式攻擊。

此外，庫珀透露美國海軍累計在紅海地區擊落61個青年運動空中目標，包括無人機及導彈；又引述美方評估表示，55個國家及地區與遇襲商船存在直接關聯，所以這是「一個國際性問題」，需要「一個國際性解決方案」。他解釋，商船駛近曼德海峽時，通過之間形成非常狹窄的航線；青年運動的導彈經常錯過原定攻擊目標，這意味任何船艦在任何時候通過青年運動根據地附近海域時，面臨附帶損害的風險。

美司令指伊朗軍艦微不足道 值得留意的是，由美國牽頭的「繁榮守護者行動」，參與的紅海地區國家或阿拉伯國家只有巴林，美方在區內重要盟友沙特阿拉伯及阿聯酋沒有加入。庫珀強調這是有關國家的主權決定，美方對此表示尊重。被問及有報道稱伊朗軍艦駛入紅海，他認為屬於誤報，指出伊朗過去3年一直在紅海南部海域部署輔助船及軍艦，報道提及的伊朗軍艦實際在該海域連續部署55天，形容其存在代表「微不足道」的關切。

至於美國在紅海地區的最新軍事部署，根據美國海軍研究所新聞網站周四發布的美軍艦艇動態地圖，艾森豪威爾號航空母艦打擊群已經通過曼德海峽北上，由亞丁灣駛入紅海南部海域，估計穿越該海峽的日期為去年12月30日晚上至同月31日凌晨。本報綜合報道

也門叛軍青年運動曾經對沙特阿拉伯聯軍使用自殺式無人艇。 美國航空母艦艾森豪威爾號由亞丁灣北上進入紅海。 紅海地區最新形勢