俄指54國軍事援烏 涉款1.58萬億

【本報綜合報道】俄羅斯國防部周四表示，烏克蘭在戰爭期間獲得54個國家給予援助，總值2,030億美元（約1.58萬億港元）。美國白宮國家安全委員會發言人柯比指出，援烏資金枯竭，需要國會批准撥款；烏克蘭外交部長庫萊巴承認，對一旦美方停止援助沒有後備方案。

俄羅斯國防部公布，美國和北約動用500多顆衞星支援烏克蘭，其中70顆是軍用監視衞星，其餘是軍民兩用的商業衞星。美國SpaceX公司提供超過兩萬部星鏈終端機，協助烏軍組織管理和聯絡。外國向烏克蘭運送1,600多套導彈和火炮系統、200多套防空系統、逾5,220輛主戰坦克和裝甲車，以及逾2.3萬架無人機。

俄羅斯國防部估計，超過1.35萬名外國僱傭兵抵達烏克蘭，當中近8,500人來自歐洲，2,700多人來自北美洲及南美洲，其餘是亞洲人和非洲人。陣亡及逃走的僱傭兵人數，分別超過5,900人和5,600人，僅餘1,900多人仍然留在烏軍。

日擬向烏提供可再生能源技術 另一方面，日本傳媒周四引述消息報道，日本政府計劃向烏克蘭提供可再生能源相關技術。日方計劃把援烏重點放在幫助重建範疇上，不排除提供製造生物燃料技術，藉此帶動烏克蘭邁向產業化，幫助當地重建。此外，日本亦考慮提供透過3D打印技術製成義肢，以及治療創傷後壓力症候群（PTSD）等相關技術。