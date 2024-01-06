美指俄獲朝彈道導彈 已兩度襲烏

【本報綜合報道】俄羅斯去年底開始恢復大規模空襲烏克蘭，美國政府周四表示，俄羅斯最近從北韓獲得數十枚彈道導彈及發射器，並至少兩度用於轟炸烏克蘭；美方也對俄方與另一盟友伊朗，就彈道導彈交易的談判取得「積極進展」表示關切。

白宮國家安全委員會發言人柯比在記者會表示，美國取得關於俄羅斯從第三國獲得支援的新情報。他指出，受到美國制裁及出口管制影響，俄羅斯在國際舞台愈來愈孤立，被迫尋求從其他立場相近的國家獲得軍事裝備，其中一個是近年加強合作的北韓。根據美國情報，俄羅斯獲得北韓援助彈道導彈後，分別去年12月30日及今年1月2日用於攻擊烏克蘭，第一次的目標是扎波羅熱，涉及至少一枚朝製彈道導彈；美方未公布第二次目標，但當天「俄羅斯向烏克蘭發射多枚北韓彈道導彈」。

關注俄與伊朗導彈交易談判 柯比未有說明俄羅斯從北韓獲得的彈道導彈型號，但根據在記者會發布的示意圖，上面展示的北韓彈道導彈型號疑為短程KN23型及KN24型。他稱美國預期俄繼續利用北韓彈道導彈，對付烏克蘭民間基礎設施及殺害無辜平民，又指出這些導彈射程大約900公里。作為回報，美國認為北韓尋求俄羅斯軍事援助，包括戰機、防空導彈、裝甲車、彈道導彈生產裝備或物料，對朝鮮半島及印太地區安全構成影響。

另一方面，美國政府此前表示俄羅斯尋求伊朗提供近程彈道導彈，柯比更新有關情況時表示，美國現階段不認為伊朗已經向俄羅斯交貨，但雙方談判取得「積極進展」。他提到，伊朗革命衞隊去年12月中在國內一個訓練場，向來訪的俄羅斯代表團展示多款彈道導彈及相關支援系統，美方認為俄方有意向伊朗採購彈道導彈系統。俄羅斯今年1月2日轟炸烏克蘭，其中一處受襲地點是哈爾科夫；事後社交網流傳的照片及影片可見，地面出現疑似北韓彈道導彈的殘骸。分析指出，俄羅斯近期對烏克蘭發動「混合式」空襲，同時使用自殺式無人機、巡航導彈、彈道導彈；雖然烏方防空部隊能夠有效反制來襲的自殺式無人機及巡航導彈，但西方國家援助的愛國者防空系統數量有限，導致應對彈道導彈的能力實在有限。以去年12月29日空襲為例，烏克蘭無法擊落全數27枚不同型號的彈道導彈，它們分別從地面及空中發射。

俄羅斯使用北韓彈道導彈攻擊烏克蘭示意圖