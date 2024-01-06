兩岸國際

美指俄獲朝彈道導彈 已兩度襲烏

哈爾科夫遭空襲後，市面出現疑似北韓彈道導彈的殘骸。 哈爾科夫遭空襲後，市面出現疑似北韓彈道導彈的殘骸。
哈爾科夫遭空襲後，市面出現疑似北韓彈道導彈的殘骸。
【本報綜合報道】俄羅斯去年底開始恢復大規模空襲烏克蘭，美國政府周四表示，俄羅斯最近從北韓獲得數十枚彈道導彈及發射器，並至少兩度用於轟炸烏克蘭；美方也對俄方與另一盟友伊朗，就彈道導彈交易的談判取得「積極進展」表示關切。
白宮國家安全委員會發言人柯比在記者會表示，美國取得關於俄羅斯從第三國獲得支援的新情報。他指出，受到美國制裁及出口管制影響，俄羅斯在國際舞台愈來愈孤立，被迫尋求從其他立場相近的國家獲得軍事裝備，其中一個是近年加強合作的北韓。根據美國情報，俄羅斯獲得北韓援助彈道導彈後，分別去年12月30日及今年1月2日用於攻擊烏克蘭，第一次的目標是扎波羅熱，涉及至少一枚朝製彈道導彈；美方未公布第二次目標，但當天「俄羅斯向烏克蘭發射多枚北韓彈道導彈」。
關注俄與伊朗導彈交易談判
柯比未有說明俄羅斯從北韓獲得的彈道導彈型號，但根據在記者會發布的示意圖，上面展示的北韓彈道導彈型號疑為短程KN23型及KN24型。他稱美國預期俄繼續利用北韓彈道導彈，對付烏克蘭民間基礎設施及殺害無辜平民，又指出這些導彈射程大約900公里。作為回報，美國認為北韓尋求俄羅斯軍事援助，包括戰機、防空導彈、裝甲車、彈道導彈生產裝備或物料，對朝鮮半島及印太地區安全構成影響。
另一方面，美國政府此前表示俄羅斯尋求伊朗提供近程彈道導彈，柯比更新有關情況時表示，美國現階段不認為伊朗已經向俄羅斯交貨，但雙方談判取得「積極進展」。他提到，伊朗革命衞隊去年12月中在國內一個訓練場，向來訪的俄羅斯代表團展示多款彈道導彈及相關支援系統，美方認為俄方有意向伊朗採購彈道導彈系統。俄羅斯今年1月2日轟炸烏克蘭，其中一處受襲地點是哈爾科夫；事後社交網流傳的照片及影片可見，地面出現疑似北韓彈道導彈的殘骸。分析指出，俄羅斯近期對烏克蘭發動「混合式」空襲，同時使用自殺式無人機、巡航導彈、彈道導彈；雖然烏方防空部隊能夠有效反制來襲的自殺式無人機及巡航導彈，但西方國家援助的愛國者防空系統數量有限，導致應對彈道導彈的能力實在有限。以去年12月29日空襲為例，烏克蘭無法擊落全數27枚不同型號的彈道導彈，它們分別從地面及空中發射。
俄羅斯使用北韓彈道導彈攻擊烏克蘭示意圖俄羅斯使用北韓彈道導彈攻擊烏克蘭示意圖
俄羅斯使用北韓彈道導彈攻擊烏克蘭示意圖
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