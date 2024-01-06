美B1B轟炸機訓練墜毀 4員彈射逃脫

【本報綜合報道】美國空軍一架B1B超音速轟炸機周四在南達科他州訓練期間墜毀，4名機組人員安全彈射逃生。知情人士向社交網一個非官方美國空軍專頁投稿，表示其中一名機組人員背部受傷，並相信事件與事發時出現結冰及大霧天氣有關。

南達科他州埃爾斯沃思空軍基地表示，事發當地時間下午5時50分，涉事B1B超音速轟炸機嘗試降落不成功後墜毀，一個官方委員會將調查事故原因。B1B超音速轟炸機是美國空軍3大轟炸機之一，也是唯一沒有核打擊能力的轟炸機，意味無法投射核武；另外兩款都是戰略轟炸機，型號分別是B2及B52H，其中前者是隱形轟炸機。

近年屢現身西太平洋及歐洲 B1B超音速轟炸機近年多次在西太平洋及歐洲兩個地區，執行轟炸機特遣隊部署任務，地點包括關島及英國，作為美方武力展示的手段之一。它屬於長程、多用途、重型轟炸機，也是美國空軍常規彈藥裝載量最大的機種，最多搭載75,000磅彈藥。

值得留意的是，美國空軍為了確保B1B超音速轟炸機處於較佳的飛行狀態，把機隊數量由原先62架減至45架。一旦今次涉事的B1B超音速轟炸機完全報銷，意味美方失去一架可以調動的同款轟炸機，外界關注會否安排退役機復出，維持作戰能力。