再掀戰雲 朝向黃海射200發炮彈 韓邊境兩島疏散

朝鮮半島踏入新一年不久便傳出炮聲，北韓人民軍昨天上午兩小時內，向西部黃海發射接近200枚炮彈，全部落入北方界線以北海域。南韓定性朝方此舉是挑釁，緊急疏散西北邊境島嶼延坪島、白翎島居民，兩島駐軍也對海射擊展示武力。北韓人民軍警告韓方不要乘機挑釁，否則將面臨史無前例的強硬回應。

南韓聯合參謀本部表示，北韓人民軍昨天上午9時至11時，在白翎島北方長山岬一帶及延坪島北方登山串一帶發射海岸炮，炮彈落入北方界線朝方一側，未造成韓方軍民人身及財產損失。南韓聯合參謀本部公報室長李成俊表示，北韓去年11月23日單方面宣稱廢除韓朝《九一九軍事協議》後，在緩衝區發炮是威脅朝鮮半島和平並加劇緊張局勢的挑釁行為；他嚴正警告並敦促北韓立刻停止挑釁，南韓軍方與美國保持緊密合作，密切關注並監視朝方動向，並將針對朝方挑釁採取相應反制措施。

韓不滿海上緩衝區發炮 南北韓2018年在關係處於「蜜月期」時簽署《九一九軍事協議》，同意在朝鮮半島西部海域及東部海域的北方界線一帶設置海上緩衝區，以防雙方發生突發性軍事衝突；在海上緩衝區發炮或實施海上機動訓練都是違反該協議的行為。南韓傳媒報道，這是北韓自2022年12月6日後，相隔一年一個月再次在南北韓海上緩衝區發炮。

面對北韓新一年突開炮，延坪島及白翎島兩地面事務所（相當於街道辦事處）昨天中午向居民發布疏散令。此外，原定一小時後從仁川出發前往延坪島的客輪暫停營運。

兩島部隊隨即射擊訓練 南韓聯合參謀本部其後公布，駐守白翎島及延坪島的南韓海軍陸戰隊第6旅及延坪部隊，昨天下午3時展開海上射擊訓練，分別出動K9自走炮及主戰坦克。

平壤稱演習應對韓炮擊 北韓人民軍昨天晚上表示，當天進行海上實彈射擊訓練，動用47門炮發射192枚炮彈，覆蓋5個地區，射擊方向對白翎島及延坪島沒有影響；又稱今次訓練是應對南韓軍方大規模炮擊及機動訓練，揚言若敵人以所謂「應對」為藉口發起挑釁，朝軍將展現史無前例的強硬應對，更稱已經「從意識中摒棄了民族和同族這一概念」。

值得留意的是，韓戰交戰方1953年達成停戰協定後，南北韓海上界線的劃定一直未解決；聯合國軍單方面劃設北方界線，朝方卻主張南方警戒線，導致該海域多次爆發軍事衝突。2010年11月23日，南北韓爆發延坪島炮戰，雙方炮兵互相射擊對方；南韓有兩名士兵及兩名平民死亡，北韓宣稱無人死亡，但韓方估計至少5人遇難。

此外，南韓軍方消息人士昨天透露，北韓着手修復非軍事區內前線哨所不足一個月內，便以混凝土重建，先前拆除的10個哨所全部修復完畢，意味將重新部署常駐兵力和設備；又在京義線及東海線公路埋設地雷。南韓部署黃海北方界線附近的艦艇將卸下覆蓋艦炮的炮衣，反制北韓大幅增加在西北島嶼地區海岸炮炮門開啟次數。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，密切關注朝鮮半島有關形勢發展變化，提到近來有關方之間對立加劇，形勢持續緊張。中方作為近鄰，一貫主張維護朝鮮半島和平穩定，通過對話協商解決問題；在當前形勢下，中方希望有關方保持冷靜克制，不採取加劇緊張的行動，避免局勢升級，為重啟有意義的對話創造條件。本報綜合報道

北韓以往進行實彈射擊訓練。 南韓主戰坦克在白翎島開炮射擊。 延坪島及白翎島位置圖