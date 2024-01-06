違規寄遞煙花爆竹 3企遭約談

對社會安全構成威脅

約談指出，根據2016年11月7日發布的《禁止寄遞物品管理規定》，煙花爆竹等易燃易爆物品屬於國家明令禁止寄遞物品。當局在近期檢查和辦案中發現，一些企業和人員利用上述速遞企業，通過「互聯網＋寄遞」方式違規寄遞煙花爆竹，對寄遞渠道和社會公共安全構成嚴重威脅，充分暴露出這些速遞企業實名收寄、收寄驗視、過機安檢3項制度執行不嚴，個別從業人員法紀觀念、安全意識淡薄，協議客戶安全管理存在漏洞等突出問題。