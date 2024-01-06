升級機位無果 男子辱空姐被捕

【本報綜合報道】中國東方航空公司日前一個航班上，有一名男子只給自己和孩子購買頭等艙機票，卻要求機組人員給乘坐經濟艙的保母免費升級。事件擾攘一個多小時，男子被帶走但航班也被迫取消；航空公司稱航班取消是天氣原因，是正常改簽，未給予受影響乘客任何賠償。

擾攘句鐘 航班取消 涉事航班為上月30日由北京飛往四川成都的東航MU6797航班，機上乘客趙女士向內地傳媒表示，航班原定當天下午6時起飛，最終延至晚上11時準備起飛。惟乘客登機後飛機遲遲未起飛，原因是一名男子帶着兩歲兒子和保母乘坐飛機，購買兩張頭等艙機票，卻要求空姐把保母從經濟艙換到頭等艙以便照顧其子，但遭拒絕。他之後辱罵空姐，雙方僵持不下，機組人員報警。事件擾攘至翌日凌晨兩時，航班傳來因天氣原因要取消，機上所有乘客被迫改乘其他航班。

東航回應表示，涉事MU6797航班因天氣原因取消，為不可抗力因素，所以不提供相關補償。首都機場公安局昨日通報，事發當天晚上11時41分接報大興機場×出港航班上，一行3名旅客因座位問題與航班機組發生糾紛，民警立即到場處置。經調查，58歲男子董×與61歲女子趙×的行為，構成擾亂公共交通工具上秩序的違法行為，該局依法對董×作出行政拘留處罰、對趙×作出行政罰款處罰。