瞞結婚騙女友墮胎 大學教授被炒

【本報綜合報道】湖北省武漢理工大學一名王姓校友近日在網上爆料，聲稱遭同校教授張×石欺騙感情多年，兩人談戀愛3年曾經意外懷孕，遭對方哄騙墮胎，又一直拖延結婚。女方更發現張男在拍拖期間偷偷與他人結婚，遂揭發事件討要說法。校方上月30日通報，已經成立專班調查核實張男所犯錯誤，依規依紀予以黨紀處分，並解除其聘用合約；王女周三回校了解調查情況。

王女士2016年與張×石拍拖期間，收到男方前女友訊息，指他曾經與多人發生關係，更偷拍影片，但當時受他的花言巧語所騙，覺得他改過便無提出分手。她2017年底發現懷孕與男方商量結婚之際，詎料對方帶她到醫院墮胎。兩人隨後商量見家長和結婚時，對方卻以出國、出軌另一名女教師為由推脫，兩人正式分手。王女去年再遇張男，後者表示尚未結婚，想繼續保持聯絡，更對她「洗腦」說想佔有更多女性。