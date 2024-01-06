家長促恢復晚自習 深圳教局堅持落閘

國家雙減政策 父母照顧倍受壓 面對多名初中學生家長在網上要求市政府恢復學校晚上自修課堂（晚自習），廣東省深圳市教育局日前表明，很理解家長心情及想法，不過考慮到學生在校時間等原因，需切實落實國家減少學生作業及校外培訓負擔（即「雙減」）政策，不提倡在初中階段開設晚自習。

內媒前天報道，一位深圳初中學生家長去年12月在「領導留言板」留言提及，由於孩子在家做作業情況不理想，因此自願晚上留校自修，還可以避開下班高峰期塞車時間。他稱，經與其他家長商議，眾人同意輪流值日監督，好讓一眾孩子們能夠繼續留校做功課，已有12名孩子自願參加，不過由於深圳市教育局要求停止，故特申請政府詳細調查，制止錯誤指導意見。

另一名深圳家長同時留言提到，由於初三孩子即將迎來中考，因此要求恢復寶安區初三晚輔課。他承認深圳市教育局要下令停止初一及初二晚輔課可以理解，不過初三學生面臨中考，缺少輔導問題嚴重，並反問：「作為學子，孩子們難道回到家裏就不用完成相關學業嗎？」

孩子學業難題 家長力有不逮 在留言中，該名家長強調，晚自習能夠提供一個非常好學習氛圍，讓孩子專注度變得更高，同時幫助家長。

他也承認大多數家長已不能再為孩子們解決學業難題，特別是大多數人均是早出晚歸，根本不能給孩子及時準備晚餐、監督學習、創造良好學習環境。

針對上述留言，深圳市寶安區教育局上月回覆稱，為了積極響應及落實國家雙減政策，減輕學生功課負擔，促進學生全面發展及健康成長，教育部門將確保雙減政策落地落實，持續指導各學校通過加強教學管理，提高課堂教學效率，減輕過重課業負擔。局方另提及，各學校應把握課後服務方向，切實向困難家庭提供必要服務，不能因此變相加重學生負擔，確保實現「減負不減質」。

教育部辦公廳等部門早前聯合印發《關於進一步規範義務教育課後服務有關工作的通知》，其中規定不得將早到校看管和自習、午餐午休看管、晚自習等納入課後服務收費項目，被外界視為即將取消晚自習信號。本報綜合報道