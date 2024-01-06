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中美首研石墨烯半導體
天津大學天津納米顆粒與納米系統國際研究中心的研究團隊，近日與美國喬治亞理工學院創造全球首個石墨烯製成的功能半導體，其在室溫下的遷移率為硅的10倍以上；評論認為這是擺脫美國制裁的重要成果。該研究對未來石墨烯電子學走向實用化具重大意義，但距離石墨烯半導體完全落地估計還要10年到15年。（綜合報道）
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