分店36人中毒 盒馬否認洩漏氣體

【本報綜合報道】四川成都應急微信公眾號周二表示，零售連鎖店盒馬鮮生位於安徽省合肥市廬陽區世紀中心的一間分店上月30日發生一氧化碳中毒事故，36人身體不適，送醫治療觀察。盒馬方面周三回應指出，發生洩漏的排煙管道距離盒馬鮮生約100米，其分店亦沒燃氣設備。

早前通報指出，事發上月30日下午14時39分，在合肥盒馬網絡科技有限公司第三分公司（雙崗世紀中心店）營業區域。截至翌日早上有30人出院，尚有6人留院觀察，均無生命危險。初步懷疑一氧化碳洩漏，可能與店內設備故障或操作不當有關。合肥市相關部門已經成立聯合調查組全面深入調查，並將依法處理相關責任人。

稱無燃氣設備 盒馬方面指出，官方通報顯示引發事故的鍋爐房位於商場負一層，主要用於商場供暖，盒馬沒有燃氣設備，不存在燃氣洩漏的前提條件。惟盒馬對受影響員工和顧客表示歉意，雖然事故與公司並無直接關聯，但作為商場一部分，也需要從事故吸取教訓，該公司承諾全力配合調查工作，加強安全管理，確保類似事故不再發生。