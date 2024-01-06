Tesla存隱患 內地回收逾161萬輛車

特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司向市場監管總局備案回收計劃，即日起，回收生產日期在前年10月26日至去年11月16日期間的部分進口Model S和Model X電動車，共計7,538輛；以及生產日期在2014年8月26日至前年12月20日期間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y電動車，共計1,610,105輛。

或誤用駕駛輔助功能

通報指出，今次回收範圍內的車輛在自動輔助轉向功能開啟情況下，司機可能誤用2級組合駕駛輔助功能，增加車輛碰撞風險，存在安全隱患。兩公司將通過汽車遠程升級技術，為回收車輛推送新開發的功能，包括增加額外的自動輔助轉向控制及相關提示，進一步促使司機在啟用該功能時，履行駕駛職責並遵守駕駛規定，以降低因誤用輔助轉向功能引起的碰撞風險。