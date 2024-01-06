足壇反腐片曝光細節 李鐵鏡頭前懺悔

【本報綜合報道】中央紀委國家監委宣傳部與電視台聯合攝製的年度反腐大片《持續發力 縱深推進》，今日至下周二分4集播出，將揭露足球領域腐敗案細節，國家體育總局前副局長杜兆才、足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵在鏡頭前懺悔。

陳戌源及杜兆才亦在列

內地傳媒昨日報道上述反腐片的預告內容，李鐵案牽扯出的足球領域系列腐敗案案情有望首次對外正式披露。預告可見，李鐵對鏡頭表示非常後悔，「還是要踏踏實實，也要走正路」。杜兆才稱，在球會老闆的利益圍獵中，自己有些隨波逐流。陳戌源表示，想深深地向全國球迷謝罪。李鐵和陳戌源已經被起訴，杜兆才亦被捕。