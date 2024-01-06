足壇反腐片曝光細節 李鐵鏡頭前懺悔
【本報綜合報道】中央紀委國家監委宣傳部與電視台聯合攝製的年度反腐大片《持續發力 縱深推進》，今日至下周二分4集播出，將揭露足球領域腐敗案細節，國家體育總局前副局長杜兆才、足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵在鏡頭前懺悔。
陳戌源及杜兆才亦在列
內地傳媒昨日報道上述反腐片的預告內容，李鐵案牽扯出的足球領域系列腐敗案案情有望首次對外正式披露。預告可見，李鐵對鏡頭表示非常後悔，「還是要踏踏實實，也要走正路」。杜兆才稱，在球會老闆的利益圍獵中，自己有些隨波逐流。陳戌源表示，想深深地向全國球迷謝罪。李鐵和陳戌源已經被起訴，杜兆才亦被捕。
另包括11宗貪腐案例
該反腐片共選取紀檢監察機關查處的12宗典型案例，除了李鐵案外，還包括遼寧省公安廳前三任廳長李文喜、薛恆、王大偉案，吉林省政協前副主席張曉霈案，貴州省政協前副主席李再勇案，人民銀行前黨委委員、副行長范一飛案，福建省廈門市人大常委會前主任陳家東案，以及湖南長沙自建房倒塌事故追責問責案例等。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：