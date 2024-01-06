內地11個月破39萬宗電騙

案件年中趨降 境內外拘8.2萬人 公安部昨天公布，經公安機關統籌推動，全國2023年1至11月一共破獲39.1萬宗電訊網絡詐騙案件，相關騙案自同年8月起呈現下降趨勢，並同時與多個東南亞國家合作，成功在境內、境外抓獲合共約8.2萬名疑犯，在打擊治理工作取得顯著成效。

公安部表示，為了遏制電訊網絡詐騙犯罪案件頻發，持續部署開展名為「長城」、「斷卡」、「斷流」及「拔釘」等專項行動，組織區域會戰及集群戰役，在境內抓獲7.9萬名疑犯，包括263名電騙集團幕後金主、頭目及骨幹263名。與此同時，工作組亦前往泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、越南及印尼，展開國際合作執法行動，搗毀大批境外電騙窩點，抓獲3,000多名疑犯。

緬北電騙頭目自戕 家族成員被捕 針對緬甸北部電騙犯罪嚴峻形勢，公安部部署雲南等地公安機關，深入推動邊境警務執法合作，持續展開多輪打擊行動。在掌握相關犯罪事實及證據基礎上，浙江、遼寧、福建及重慶等地公安機關先後公開懸賞通緝明學昌、白所成、魏懷仁及劉正祥等緬北果敢自治區電騙犯罪集團重要頭目。

在緬方配合下，中方2023年共接收4.1萬名電騙疑犯，其中以明學昌為首家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭及明珍珍均被緝拿歸案，明學昌則畏罪自殺。公安部形容相關行動成功剷除大批境外詐騙窩點，狠狠打擊境外詐騙集團囂張氣燄。

受惠於國務院部際聯席會議機制，公安機關會同相關部門單位推動行業治理及綜合治理，繼續強化行業監督，堵塞監管漏洞。另有資料顯示，國家反詐中心累計下發940.6萬條資金預警指令，公安機關累計見面勸阻1,389萬人次，並會同相關部門攔截27.5億次詐騙電話及22.8億條短訊，亦處置836.4萬個涉詐域名網址，緊急攔截3,288億元人民幣（約3,617億港元）涉案資金。本報綜合報道