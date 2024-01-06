兩岸國際

馬爾代夫總統 下周國事訪問華

中國外交部發言人華春瑩昨日宣布，馬爾代夫總統穆伊祖下周一至下周五對中國進行國事訪問。穆伊祖在去年9月30日的選舉當選總統，同年11月17日宣誓就職。他此前一直擔任住房部長，之後出任馬累市長。他被指政治取態親華，曾經矢言再平衡對印度關係。（綜合報道）
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