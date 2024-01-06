新疆沙漠現美國福特級航母標靶

【本報綜合報道】航空母艦是美國介入海峽兩岸局勢的重要手段，中國為此加強發展反艦打擊能力。美國軍事網站The War Zone前日引用最新衞星圖像報道，中國在境內西北部沙漠地區建設新一個航空母艦形狀標靶，目標是美國福特級航空母艦。

全尺寸比例 模仿完整雷達 根據今年元旦日拍攝的衞星圖像，該個福特級航空母艦形狀標靶位於中國新疆自治區塔克拉瑪干沙漠。它是全尺寸比例，意味與原物大小一致，其「飛行甲板」的4條彈射器清晰可見，「島式艦橋」的位置與原物也一樣。The War Zone指出，在標靶周邊設置多個桅桿，相信它們用作雷達反射器，旨在模仿原物的完整雷達特徵。

The War Zone翻查過往的衞星圖像，發現這個福特級航空母艦標靶最早去年11月開始建設。中國並非首次建造模擬外國海軍艦艇形狀的標靶，它們有助在測試武器期間提供更準確的數據，以及為訓練演習增加真實性。值得留意的是，美國海軍2019年接收福特級航空母艦首艦福特號，該艦目前從地中海回國，結束首次作戰部署。

與此同時，美國航空母艦卡爾文森號完成周三至前日與菲律賓的南海聯合巡航後，昨日與神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號及斯特雷號訪問馬尼拉。此外，繼周三及前日後，中國解放軍南部戰區昨日又在南海海域組織例行海空聯合演訓。