涉詐領情報獎金 台再控3軍官

【本報綜合報道】台灣軍情局一名蘇姓女上校及蘇姓男中校，去年被揭涉以不實情資，共同詐領與情報相關的工作經費逾1,000萬元（新台幣‧下同，約255萬港元）。台北士林地檢署去年10月以涉犯公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，對兩人提起公訴。惟檢方起訴後發現蘇男與徐姓中校、江姓上校以相同手法詐領約1,640萬元（約420萬港元）情報工作經費，前日以涉偽造文書、詐欺等罪起訴3名軍官。

虛構大陸情報 士林地檢署調查指出，蘇姓女上校去年10月因涉其他案件遭羈押禁見，應訊時坦承犯行，她與部屬蘇姓中校負責收集情報，自2018年起為詐領軍情局吸收中國大陸情報人員的情報獎金，虛構不實的中國大陸情報員取信長官，藉此詐領獎金。檢方認定二人涉及犯貪污罪等多項罪名，向法院起訴兩人。

檢方循線繼續調查案件，發現蘇男以類似手法，夥同江姓、徐姓軍職人員，涉嫌以不實資料詐領與情報業務相關的工作經費，全案依法偵查終結。檢方表示，此案獲得情報機關全力協助及配合調查，迅速查明，將涉案軍職人員繩之於法，後續法院審理時若有必要，也將請求從重量刑，以正軍紀。