侯友宜稱不會操作選民棄柯

【本報綜合報道】國民黨台灣總統候選人侯友宜前日接受訪問，對於會否操作「棄柯（民眾黨總統候選人柯文哲）保侯」以確保達成政黨輪替，他表示不擔心、更不可能操作棄保。民進黨總統候選人賴清德批評侯友宜和黑金站在一起，侯直言這對他是很大的侮辱。

擬選票促成藍白合作 侯友宜形容自己是在野最強的候選人，有強烈信心一定會贏；又不擔心「棄保」問題，也不會刻意操作，因為這是污辱選民的智慧，反問「選民有那麼好操作嗎？」談到聯合政府問題時，他指出上階段藍白陣營未成功合作，下階段要用選票來促成，未來藍白要共同促成政黨輪替、組成聯合政府，他會用人唯才、不分黨派、充分授權；一旦當選會留在新北市到最後一天，才請辭市長。

國民黨前日晚上舉行基隆團結勝利大會，侯友宜、黨主席朱立倫等人出席。侯友宜致詞時提到，他問民進黨執政時的十大弊案，對方不回應，卻說他背後站的都是黑金。他指出，民眾給予民進黨8年時間，質疑該黨為何不抓所謂的黑金相關人士，黨內卻有一堆既得利益者涉嫌貪污。