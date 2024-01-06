解放軍空軍新年多機型聯合組訓

【本報綜合報道】隨着內地發布新年度開訓動員令，解放軍空軍各部隊近日迅速開展練兵備戰，航空兵、雷達兵、地空導彈兵等多個兵種圍繞多機型聯合組訓、複雜電磁環境對抗等課目，緊盯備戰打仗需求，在逼真戰場環境中錘煉戰鬥本領。

快速應對 實踐低空突防 西部戰區空軍某機場多架運20、運9飛機依次起飛奔赴目標地域，聯合開展實戰課目訓練。隨着飛機陸續升空，空域內飛機數目不斷增加，飛行員在關注自身飛機狀態的同時，更要兼顧其他飛機的狀態，做好不同機組間的協同訓練。到達目標地域後，機組依次完成模擬空投、極限性能飛行、戰術機動飛行等相關訓練課目。

空軍雷達某旅近日開展全流程實戰化練兵，雷達機動分隊按規定時限到達指定地域，第一時間展開裝備完成布設。實戰過程中，機動雷達高度的靈活性對於填補戰場空白將起到至關重要的作用。官兵快速應對，干擾影響降到最低，雷達重新掌握低空突防目標。

在東部戰區，空軍某部組織所屬地導部隊，緊貼真實戰場環境和擔負任務特點，開展全員、全裝、全要素演練。隨着命令下達，多支地導部隊聞令而動奔赴陣地，雷達快速開機，戰勤班組沉着應對，迅速組織火力調配，指揮員不斷調整戰術戰法，成功抗擊來襲目標。