大陸氣球頻飛近盤旋 美促外界勿擾台大選

台灣總統選舉本月13日舉行，中國大陸空飄氣球近日接連飛近及飛越台灣。美國白宮國家安全委員會發言人柯比前日表示，美方持續關注外部勢力試圖干預台灣選舉，敦促台灣以外各方不要干涉台灣進行自由、公平的民主選舉。

在白宮前日舉行的簡報會上，有記者提問，對於台灣國防部表示周三多次偵獲中國大陸空飄氣球逾越海峽中線，白宮有何回應。柯比表示，無法證實有關報告，但強調美國支持台灣民主與其制度，期望見到台灣進行自由、公平、公開、透明的選舉。他同日接受美國傳媒訪問時，被問到今年台灣總統選舉前夕多次有中國大陸機艦和氣球出現在台灣周邊，令兩岸局勢緊張。他認為，最重要是確保台灣民眾在感到安全下投票，但拒絕評論中國大陸是否干預台灣選舉，僅稱希望台灣人民的意願得到尊重，美方將持續關注情況。

台灣國防部昨日發布周邊海空域動態，表示由前日上午6時至周五上午6時，偵獲中國大陸軍機8架次、軍艦4艘次持續在台灣周邊海空域活動，其中兩架次進入台灣西南部空域，台軍運用任務艦機及陸基導彈系統嚴密監控與應對。台軍前日上午6時59分，偵獲一個空飄氣球逾越海峽中線，出現在新竹西北方約88海里，高度約2.4萬呎，持續向東北飄行，同日上午9時43分消失。

台外長指大陸圖影響游離票 另一方面，台灣外交部長吳釗燮近日在英國《經濟學人》撰文，聲稱中國大陸今次介入台灣選舉的程度可謂「前所未見」，又透露台方正在採取措施對抗干預選舉，並為相關經驗留下紀錄，預告在選舉後經諮詢各國專家，很快會發布相關分析。他形容這場在台灣的選舉，是全球民主與專制之戰的前線，是中國大陸惡意影響力活動的試驗場是不爭事實。

吳釗燮指出，中國大陸目的是爭取足以對選舉結果發揮關鍵影響力的游離選民，由於今次選情激烈，不排除北京可能如願；又稱中國大陸不掩飾對台灣的軍事脅迫和貿易操弄所為何來，傳達的訊息十分清楚，就是台灣選民絕不可投票支持民進黨總統與副總統候選人。他敦促國際社會多加關注中國大陸如何透過影響力活動和混合戰手段企圖侵蝕台灣民主體制，即使戲劇性較低，事實上可比武力威嚇更有效促成改變現狀，成本亦更低。本報綜合報道