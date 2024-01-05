兩岸國際

新年趕回鄉 成人式提早
下周一是日本的「成人日」，由於眾多離鄉求學或就業的年輕人均在新年返鄉，和歌山縣那智勝浦町前日提前舉辦成人式。101名年滿20歲的年輕人盛裝出席，各自和親朋好友拍照留念，慶祝正式成年的人生轉捩點。
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