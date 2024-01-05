專家研腿骨生長環 揭矮暴龍屬獨立物種

【本報綜合報道】古生物學家過去一直在爭論矮暴龍究竟是獨立物種還是幼年的暴龍，由英國巴斯大學和美國芝加哥大學合作的一項新研究聲稱已找到證據，證明矮暴龍是獨立物種。相關研究前日在古生物學科學期刊《化石研究》（Fossil Studies）上發表。

有假說指是幼年暴龍 美國俄克拉何馬州立大學2020年的一項研究曾支持矮暴龍就是幼年暴龍的假說，但是次研究得出相反結論，研究人員通過測量矮暴龍腿骨的生長環，發現在骨頭的外側生長環變得更加緊密，這表明恐龍的生長速度正在減慢，體形已接近完整。另外，如果矮暴龍會成長為暴龍，那麽化石就應該具有混合特徵，但研究人員發現化石往往屬於其中一類，這也支持矮暴龍是獨立物種的假設。

研究人員估計，矮暴龍最多能長到900公斤至1,500公斤，長達5米，大小只有成年暴龍的15％。參與是次研究的隆格里奇（Nick Longrich）指，如果矮暴龍是幼年暴龍，那麽牠們應該瘋狂生長，每年增重數百公斤，但研究人員沒有發現這種情況。