13歲玩家媲美AI 打爆俄羅斯方塊

電子遊戲《俄羅斯方塊》自推出以來便受到全球玩家的喜愛，但此前只有人工智能能夠攻破這款遊戲。美國俄克拉何馬州一名13歲少年在家中用時38分鐘達到俄羅斯方塊的157關，成為史上第一位通關原版俄羅斯方塊的人類玩家，並打破遊戲總分和另外3項俄羅斯方塊世界紀錄。相關影片於周二在網上發布。

38分鐘闖157關 史上第一人 影片顯示，吉布森（Willis Gibson）在房間裏目不轉睛地盯着屏幕，屏幕上的方塊不斷消失，直到達到遊戲157關後，畫面突然停頓，遊戲分數顯示為「999999」，意味遊戲系統已經崩潰。對於能夠完成這項壯舉，他坦言過程艱辛，直言：「我感覺不到我的手指了。」

《俄羅斯方塊》在1984年由前蘇聯電腦工程師帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）發明，其後逐漸在遊戲機上流行，至今已有200多個官方變體版本在至少70個系統上發布。它規則簡單，只需玩家操縱不同形狀的積木並將其組合在一起，一旦形成一條或多條實線時，積木會自動消除，難點在於隨着關卡的升高，積木下落的速度會愈來愈快。

吉布森從11歲開始玩俄羅斯方塊，每天玩3到5小時，至今已獲得多項俄羅斯方塊地區錦標賽的冠軍，並通過各項比賽賺取了大約3,000美元（約2.3萬港元）。他坦言，自己最初被這款遊戲吸引是因為它很簡單，雖然上手容易，但玩到高手級別真的很難。本報綜合報道