泰國新冠住院患者近日略增
【本報綜合報道】經歷聖誕及新年假期，泰國新冠疫情又再死灰復燃。根據最新報告顯示，當地上周日至上周六錄得594名新冠患者需要住院接受治療，人數較再對上一周增加7%。
美上呼吸道病例激增
統計顯示在一眾患者中，120人肺部出現發炎症狀，較再對上一周增加6%，創下去年9月初以來新高。74名患者需要使用呼吸機，也較再對上一周增加13.8%，總數創過去4個月以來新高。因應估計由周日至周六，全國每天染疫人數或激增至4,243人至5,893人之間，衞生部呼籲民眾接種新冠疫苗加強劑、戴口罩及保持社交距離。
在美國，當地新冠肺炎、季節性流感和其他呼吸道疾病病例近月激增，紐約州、加州、伊利諾伊州、麻省的醫療機構近日先後恢復口罩令，強制要求患者與醫護人員戴口罩。根據美國疾病控制及預防中心的每周數據，去年12月17日至23日，全美逾2.9萬人因新冠肺炎住院，比前一周增加逾16%；同一時期逾14,700人因流感住院。
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