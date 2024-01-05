泰國新冠住院患者近日略增

【本報綜合報道】經歷聖誕及新年假期，泰國新冠疫情又再死灰復燃。根據最新報告顯示，當地上周日至上周六錄得594名新冠患者需要住院接受治療，人數較再對上一周增加7%。

美上呼吸道病例激增

統計顯示在一眾患者中，120人肺部出現發炎症狀，較再對上一周增加6%，創下去年9月初以來新高。74名患者需要使用呼吸機，也較再對上一周增加13.8%，總數創過去4個月以來新高。因應估計由周日至周六，全國每天染疫人數或激增至4,243人至5,893人之間，衞生部呼籲民眾接種新冠疫苗加強劑、戴口罩及保持社交距離。