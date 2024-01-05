促加薪 英初級醫生罷工6天

【本報綜合報道】英國英格蘭的初級醫生周三響應工會英國醫學會（BMA）的號召，展開為期6天的罷工，要求大幅加薪，這是英國國家衞生事務局（NHS）成立75年以來為期最長的一次罷工。

高級醫生被徵召 受今次工潮影響，數以萬計的診症預約和手術要延期，高級醫生和其他醫務人員已經被徵召，填補緊急服務、深切治療和產科服務的空缺。NHS表示，今次罷工正值聖誕節和新年之後流感和新冠患者激增之時，形容是公立醫療服務最困難的時期之一。

BMA指出，由於薪酬加幅低於通脹，初級醫生的工資自2008年以來實際上減少26%，所以一直在要求政府給初級醫生加薪35%，追回通脹增幅，但政府表示負擔不起，只提出8%至10%的加幅。雙方談判破裂，上月20日至23日進行過一次罷工。有參與今次罷工的初級醫生表示，工作壓力和低薪驅使許多醫生到澳洲等薪酬較高的國家發展，工作和生活也取得更好的平衡。

首相辛偉誠的發言人表示，政府與其他醫護人員工會已經達成協議，顯示參與罷工的初級醫生是「局外人」，並稱政府願意進一步磋商，但前提是首先要停止罷工。