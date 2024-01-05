科州禁初選 特朗普向最高院上訴

【本報綜合報道】美國科羅拉多州最高法院早前裁定前總統特朗普煽動及參與2021年1月6日國會山莊暴動，根據憲法叛亂條款無資格參加該州明年3月5日的總統選舉初選。特朗普律師團隊周三正式上訴至聯邦最高法院，主張當事人並未煽動或參與叛亂，而且叛亂條款不適用於總統職位。

科羅拉多州最高法院法官上月以4票對3票裁定，特朗普煽動並鼓勵使用暴力和違法行動來破壞權力和平移交；憲法第14條修正案第3條的叛亂條款規定，違反宣誓的叛亂者不能擔任參議員、眾議員、總統選舉人，或擔任美國或任何州的任何文職或軍職。雖然科羅拉多州下級法院最初認為叛亂條款不適用於總統職位，但州最高法院裁定條款涵蓋總統和已宣誓就任總統的人。

辯稱國會山莊事件非叛亂 特朗普律師團隊在科羅拉多州裁決周五生效前提出上訴，主張參選總統的資格問題應由國會而非各州決定，同時科羅拉多州最高法院對特朗普在國會山莊暴動所扮演角色的描述錯誤，辯稱事件並非「叛亂」，所以特朗普絕非「參與叛亂」。團隊同時指出，要認定叛亂條款包括總統職位，就必須推敲出憲法起草者把最顯眼、最突出的國家職位掩藏到包括低級軍官、選舉人在內的總括性術語中的結論，而這種解讀有悖常理，憲法的文本和結構清楚表明總統不是美國官員。

特朗普律師又認為，科羅拉多州最高法院駁回下級法院裁決時，未回應特朗普陣營主張，即叛亂條款只禁止個人擔任公職，而不禁止競選或當選公職。律師指出，科羅拉多州法律不要求、也不容許州務卿或州法院根據自己對總統候選人資格的評估，而把候選人從初選選票中篩選出去，一旦裁決成立，將標誌着美國歷史上首次有司法部門阻止選民投票支持主要政黨總統參選人，在美國民有、民治、民享體系中，這裁決不是也不可能正確。