金主愛被指最有力接掌北韓

【本報綜合報道】南韓國家情報院院長被提名人趙太庸周四向國會情報委員會提交報告，指出國情院初步研判北韓領袖金正恩之女金主愛，是現階段最有力的北韓政權接班人。

國情院指，從金主愛進入公眾視線以來的活動，以及朝方對她給予的禮遇來看，當前金主愛是最有力的接班人。這是國情院首次作此研判，趙太庸同時表示金正恩尚年輕，健康方面並無重大問題，而且仍然有許多變數，因此不排除任何可能性，國情院會密切關注情況。

美韓聯合射擊演習一周 對於金正恩的子女，趙太庸稱除了2013年出生的金主愛外，金正恩還有其他子女，不知是男是女。南韓傳媒認為，趙太庸意思是金正恩有其他子女，能否確定金主愛的接班人地位有待進一步觀察。

另一方面，南韓陸軍昨日表示，上月29日起聯同駐韓美軍在鄰近北韓邊境地區，展開為期7天的聯合射擊演習，做好「今夜就開戰」的作戰態勢準備。演習地點是京畿道抱川市勝進訓練場，參與部隊包括韓軍首都機械化步兵師、美軍第二步兵師史崔克旅級戰鬥隊。