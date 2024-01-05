愛潑斯坦案法庭文件 揭安德魯王子克林頓醜行

愛潑斯坦

與美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦有關數百頁法庭文件前天正式公開，內容提及多位名人，揭露英國安德魯王子曾觸摸一名女子胸部，以及前總統克林頓喜歡年輕女子等。克林頓發言人承認其當事人的確認識愛潑斯坦，已有近廿載沒有聯絡對方。

愛潑斯坦2019年7月因涉嫌與未成年人士性交易而被捕，翌月在紐約曼哈頓大都會懲教中心自殺身亡，終年66歲。上述文件來自一宗針對愛潑斯坦民事訴訟案件，包括愛潑斯坦前女友吉絲納（Ghislaine Maxwell）、受害人羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）及舍貝里（Johanna Sjoberg）供詞，獲法官本月初以沒有法律依據繼續隱瞞文件提及名字為由批准解封。

在文件中，舍貝里供稱，她20歲時、即2001年曾在愛潑斯坦位於曼哈頓住處中，被愛潑斯坦及吉絲納要求與另一當時年僅17歲少女羅伯茨擺姿勢合影，結果遭到安德魯摸胸。她另外宣稱，愛潑斯坦早年曾向自己透露克林頓「喜歡她們年輕，指的是女孩們」。被問及克林頓是否愛潑斯坦朋友時，她聲稱得悉兩人曾經有過商業交易。

受害人稱認識米高積遜大衞高柏飛 此外，舍貝里又提到當得悉飛機或需改降新澤西州大西洋城時，愛潑斯坦曾說：「太好了，我們將致電（前總統）特朗普。」惟她否認曾替特朗普按摩，供詞中亦沒有提及特朗普涉及任何不當行為；其餘透過愛潑斯坦認識名人包括已故男歌手米高積遜及魔術師大衞高柏飛等。

除了舍貝里，吉絲納供稱克林頓2000年左右曾多次登上愛潑斯坦私人飛機前往多地，卻對外聲稱飛往非洲參與人道主義之旅，更讚揚該名已故淫媒是名「堅定慈善家」。

羅伯茨則宣稱自己曾被愛潑斯坦強迫與多位名人性交，包括已故新墨西哥州前州長理查森（Bill Richardson）。她同時指控，吉絲納曾指示自己與他人性交，對象包括人工智能（AI）先驅明斯基（Marvin Minsky）、法國模特兒公司已故始創人布呂內爾（Jean Luc Brunel）等。

克林頓一方稱近廿載無聯絡 自上述文件曝光後，克林頓發言人證實前總統的確曾乘搭愛潑斯坦私人飛機，不過當時並不知道對方涉嫌犯下罪行。發言人重申，克林頓與愛潑斯坦有關罪行或不當行為無關，甚至已有近20年時間沒有聯絡對方。本報綜合報道

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