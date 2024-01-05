北約助盟友自衞 購千枚愛國者導彈

【本報綜合報道】北約支持和採購局周三宣布，協助德國、荷蘭、羅馬尼亞、西班牙等聯盟盟友，採購1,000枚愛國者導彈，強化盟友在俄烏戰爭期間的防空能力。

合約總值56億美元（約437億港元），由美國雷神導彈與防禦公司、歐洲導彈集團德國分公司的合資企業COMLOG執行。根據合約，計劃在德國興建愛國者導彈生產設施擴大產能，加強供應並補充北約盟友因軍援烏克蘭而減少的愛國者導彈庫存。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，俄羅斯導彈和無人機攻擊烏克蘭城鎮及平民，顯示現代防空系統的重要，擴大彈藥生產對烏克蘭和北約的安全至關重要。

加強歐洲工業及軍力 歐洲導彈集團認為，訂單能夠加強歐洲的工業和軍事實力，採購數量之多令公司能在德國建立愛國者導彈生產線，並製造重要零部件。愛國者導彈可遠程攔截飛機、導彈和直升機，在俄烏戰事爆發之初已經部署在北約東翼。北約還向烏克蘭提供愛國者導彈，更承諾進一步協助加強防禦。

美國雷神公司表示，生產的愛國者導彈型號是GEM-T，即專門對付來襲戰術彈道導彈的制導增強型導彈，屬於愛國者2型導彈系列；又稱愛國者防空系統經過實戰驗證其性能，可以對付敵方巡航導彈、彈道導彈、無人機、飛機。