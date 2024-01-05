北九州商店街 燒13小時撲熄

【本報綜合報道】日本福岡縣北九州市商店街「魚町銀天街」周三下午發生大火，燃燒近13小時才撲滅，未有人員傷亡，警方和消防調查是否有人無法逃脫。火警最初在一間餐廳發生，迅速波及商店街和周邊地區多幢建築物，具體情況仍然調查。

消防部門當地時間周三下午3時接報，位於小倉北區魚町銀天街魚町一丁目的一幢建築物起火，距離九州旅客鐵道（JR九州）小倉站僅約300米。起火現場附近餐廳林立，火勢蔓延到周圍的建築物。警方安排居民和餐廳顧客撤離，消防部門出動多達30輛消防車，直至周四凌晨約4時撲滅火勢。

東京大廈起火釀7傷 日本放送協會引述警方指，起火餐廳員工供稱是餐廳的鍋最先起火。目擊火災的米町第二町內會會長河野一郎表示，一開始只有兩幢房子起火，以為火勢能夠被撲滅，周三和周四有很多顧客從家鄉回到當地，餐廳生意會很忙，現時卻無法營業。附近居民表示，聽到火場傳出至少3次爆炸聲，火勢足足有20米高，令人震驚。

另外，東京都新宿區西新宿一幢12層高的大廈昨日下午起火，現場火勢猛烈，造成至少7人受傷。東京消防廳表示，起火的是3樓一個單位，涉事大廈位於西新宿站附近商業建築林立的區域。