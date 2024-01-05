石川縣地震 增至84死179失蹤

【本報綜合報道】日本石川縣能登半島周一發生黎克特制7.6級強烈地震，罹難人數截至昨日為84人，另有179人失蹤。石川縣公布15名居住在輪島市和穴水町的失蹤人士名單，冀收集訊息，以確認他們是否安全。

今次地震的死亡人數，是自1995年阪神大地震以來全日本第3多。至昨日「黃金72小時」救援時間所剩無幾，受災地區在嚴寒和接連發生地震的情況下，當局正在確認居民安全。在珠洲市和輪島市等地，許多建築物倒塌導致救援工作滯後，因而未能夠掌握災情全貌。內閣官房長官林芳正表示，交通中斷和通訊不暢導致很難掌握情況，表示「會努力掌握災情和提供支援」。

道路損毀 多地變孤島 與此同時，災區局部地區發出大雨警報，氣象廳呼籲民眾警惕地質災害。道路損毀等造成珠洲市、七尾市、穴水町、能登町總計約750人處於孤立狀態，另多地有消息稱有人被壓被困。沿岸地區可能還遭海嘯蹂躪而受到損失；石川縣內約有3.3萬人疏散，200幢以上建築物倒塌。

周一的強烈地震之後，能登半島發生數次餘震。當地昨日凌晨零時36分，能登半島近海發生一次黎克特制4.8級地震，震源深度10公里。