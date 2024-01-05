羽田機場跑道燈疑故障 釀撞機

【本報綜合報道】日本東京羽田機場周二發生的撞機事故，當局繼續調查日本航空公司空中巴士A350客機為何降落後不久，在跑道撞向海上保安廳定翼機。當地傳媒昨日報道，涉事客機飛行員供稱當時「未能夠以視線確認」定翼機；根據飛行任務通知紀錄，防止從滑行道誤入事發跑道的停止排燈，在事故發生前數天已經停用。

事故發生在羽田機場C跑道，美國傳媒報道，根據飛行任務通知（NOTAM），該跑道設置在所有連接滑行道的路口停止排燈，上月27日起開始停用至下月21日。停止排燈提醒在滑行道的飛行員，前方跑道是否清空可以進入；若機場控制塔不准飛機進入跑道就會亮燈，相反則熄燈。報道引述匿名飛行員指，由於上述飛行任務通知早已在飛行員之間廣泛流傳，涉事定翼機飛行員理應在進入跑道時更小心謹慎。

空服自行決定疏散 日本傳媒引述日本航空報道，涉事客機3名飛行員均指抵近跑道時從未考慮重新降落，但在相撞前一刻看到一些東西。兩機相撞後，客機駕駛艙未意識到起火；艙務長前往駕駛艙報告，並率先打開前排附近兩個緊急出口安排乘客逃生。機艙服務員一般必須收到駕駛艙指令才能夠打開緊急出口，但機艙後排對講機故障無法聯繫駕駛艙，機艙服務員於是主動打開餘下6個緊急出口中唯一未起火的艙門疏散。

另外，日本傳媒周四公布事發片段，顯示定翼機事前曾經向跑道滑行，之後停在跑道上，約40秒後與客機相撞。根據日本國土交通省公布的通訊紀錄，事發前兩分鐘，定翼機通知空中管制員正在前往跑道前停止位置，飛行員或誤解停止位置。